Использование Европой замороженных российских активов несет для нее самой намного большие риски, чем для РФ, заявляет итальянский портал InsideOver.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Ворота НАТО горят...
- ГБ Дмитриев: Трамп д...
- ГБ Охота на преемник...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым