Клиенты-«молчуны» банка «Открытие» в январе перейдут в БМ-банк

Клиенты банка «ФК Открытие», которые не вышли на связь в ходе процесса его интеграции в ВТБ, с 1 января 2025 года автоматически перейдут в БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ), сообщил в интервью ТАСС президент «ФК Открытие» Михаил Алексеев.
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