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В Беларуси "На родныя тавары" уже заключено договоров на 61 млн рублей, напоминаем условия кредита

В Беларуси "На родныя тавары" уже заключено договоров на 61 млн рублей, напоминаем условия кредита

По кредиту "На родныя тавары" уже заключено договоров на 61 млн рублей. Напомним, на старте года крупнейший банк Беларуси, поддержав инициативу правительства, запустил новый продукт для стимулирования розничной торговли отечественными товарами.

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