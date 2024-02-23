В Беларуси "На родныя тавары" уже заключено договоров на 61 млн рублей, напоминаем условия кредита

По кредиту "На родныя тавары" уже заключено договоров на 61 млн рублей. Напомним, на старте года крупнейший банк Беларуси, поддержав инициативу правительства, запустил новый продукт для стимулирования розничной торговли отечественными товарами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии