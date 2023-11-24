В Севастополе высокопоставленные чиновники использовали поддельные удостоверения разных ведомств

В Севастополе у высокопоставленных чиновников обнаружили поддельные удостоверения разных ведомств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вообще-то начальника (теперь уже бывшего) госинспекции по маломерным судам севастопольского МЧС и его заместителя задержали за превышение должностных полномочий: они поручили поставить зачет кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами без фактической сдачи экзамена.