В Севастополе высокопоставленные чиновники использовали поддельные удостоверения разных ведомств

В Севастополе у высокопоставленных чиновников обнаружили поддельные удостоверения разных ведомств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вообще-то начальника (теперь уже бывшего) госинспекции по маломерным судам севастопольского МЧС и его заместителя задержали за превышение должностных полномочий: они поручили поставить зачет кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами без фактической сдачи экзамена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии