OneTwoTrip назвал лидеров среди новогодних туристических направлений

Русские туристы на Новый год выбирают Таиланд, Турцию и Китай. По данным OneTwoTrip, бронирования в эти страны возглавляют список, а стоимость проживания в сутки составляет 18,7 тыс.
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