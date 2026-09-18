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Царьград

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OneTwoTrip назвал лидеров среди новогодних туристических направлений

OneTwoTrip назвал лидеров среди новогодних туристических направлений

Русские туристы на Новый год выбирают Таиланд, Турцию и Китай. По данным OneTwoTrip, бронирования в эти страны возглавляют список, а стоимость проживания в сутки составляет 18,7 тыс.

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