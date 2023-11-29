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Защитник «Порту» Пепе об 1:2 от «Барсы»: «Обидно, мы не заслуживали поражения, но ошибки дорого нам стоили»

Защитник «Порту» Пепе об 1:2 от «Барсы»: «Обидно, мы не заслуживали поражения, но ошибки дорого нам стоили»

«Мы начали не так хорошо, как хотелось бы, но по ходу матча обрели уверенность. Мы забили первыми, знали, что они будут играть очень широко, и они сравняли.

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