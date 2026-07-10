Посольство США не готово анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера

Посольство США в Москве пока не готово анонсировать визит спецпосланника Уиткоффа и Джареда Кушнера. Швейцария предлагает помощь в мирном урегулировании на Украине и готова принять саммит высокого уровня.
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