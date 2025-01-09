«Мы уже проиграли войну, потому что лучшие мертвы»: немецкая газета пишет о протестах родных военнопленных украинцев

Немецкое издание Neue Zürcher Zeitung пишет о том, как родственники попавших в российский плен или пропавших без вести украинских военных пытаются добиться от киевской власти и командования ВСУ правды о судьбе своих близких и требуют от Зеленского реальных действий по их возвращению на родину.