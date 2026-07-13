Шесть украинских БПЛА уничтожены за день в Калужской области

Шесть беспилотников уничтожены за одну ночь в небе над Калужской областью. Губернатор Владислав Шапша отчитался об итогах работы ПВО: дроны сбивали в четырех муниципальных округах, один аппарат рухнул прямо на окраине областного центра.
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