Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Алина Белова
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Ёлка со снегом: пошаговая инструкция, как флокировать хвою готовым и самодельным порошком

Ёлка со снегом: пошаговая инструкция, как флокировать хвою готовым и самодельным порошком

Представьте посеребрённые хвойные лапы, как у ёлок из фильма «Морозко». Хотите на Новый год украсить дом таким деревцем? Рассказываем, как сделать снег для новогодней ели своими руками.

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