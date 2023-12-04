Ёлка со снегом: пошаговая инструкция, как флокировать хвою готовым и самодельным порошком

Представьте посеребрённые хвойные лапы, как у ёлок из фильма «Морозко». Хотите на Новый год украсить дом таким деревцем? Рассказываем, как сделать снег для новогодней ели своими руками.
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