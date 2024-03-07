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Бывший генеральный директор «МРСК Урала» может возглавить «Интер РАО»

Бывший генеральный директор «МРСК Урала» может возглавить «Интер РАО»

Новым руководителем «Интер РАО» в скором времени может стать Сергей Дрегваль, который в течение 6 лет возглавлял компанию «МРСК Урала» (теперь – Россети Урал»), а затем работал в правительстве Санкт-Петербурга в должности вице-губернатора.

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