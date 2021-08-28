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Германии нужен водородный альянс с Россией

Германии нужен водородный альянс с Россией

МОСКВА, 28 августа 2021, Институт РУССТРАТ. Так в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung называется статья Райнера Зееле (Rainer Seele), председателя Германо-Российской внешнеторговой палаты и исполнительного директора компании OMV AG.

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