Речан: «Не обязательно человеку протестовать, чтобы мы знали о его нуждах»

Правительство знает нужды граждан и старается помогать в пределах существующего бюджета. СЧ таким заявлением выступил премьер-министр Дорин Речан после вчерашнего протеста ветеранов войны за независимость, которые потребовали от властей, чтобы в государственном бюджете на 2024 год были предусмотрены дополнительные средства для пособий участникам боевых действий.
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