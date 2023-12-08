Речан: «Не обязательно человеку протестовать, чтобы мы знали о его нуждах»

Правительство знает нужды граждан и старается помогать в пределах существующего бюджета. СЧ таким заявлением выступил премьер-министр Дорин Речан после вчерашнего протеста ветеранов войны за независимость, которые потребовали от властей, чтобы в государственном бюджете на 2024 год были предусмотрены дополнительные средства для пособий участникам боевых действий.