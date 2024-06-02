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Определены самые благоустроенные населенные пункты Беларуси за 2023 год.

Определены самые благоустроенные населенные пункты Беларуси за 2023 год.

Советом Министров принято постановление №386 ´Об итогах республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси за 2023 год´, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

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