Определены самые благоустроенные населенные пункты Беларуси за 2023 год.

Советом Министров принято постановление №386 ´Об итогах республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси за 2023 год´, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
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