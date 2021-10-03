Британцы высказались о "газовой" войне в Европе зимой 2021: виноваты "ловкие русские"

Позитив для оптимистовПолитикаБританцы высказались о "газовой" войне в Европе зимой 2021: виноваты "ловкие русские" Главная / Политика Граждане Великобритании устроили дискуссию по проблеме нехватки газа и росте цены на "голубое золото".Вернуться к статье133НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПвалентина пожиленкоМожет быть, властным особям России уже пора подумать и о потомках и оставить им хоть что-то в недрах российской земли. Не пора ли уже так называемой власти потрудиться над системой развития страны и жизнью ее общества, заложив в их основу труд граждан страны и справедливое распределение прибыли с него, а не торговлю природными ресурсами, принадлежащими народу, и разложением дохода от торговли по бездонным карманам чиновничье-олигархических особей, оставляя народу лишь крохи на выживание.Юрий НикифоровА может попробуем съездить на севера и там подобывать эти самые ресурсы? Или оторвемся от компа и увидим и новые дороги и мосты и спорткомплексы с парками и скверами и новые больничные комплексы. Это все не для предков же. Можно принять участие и в этом.Ваша СветлостьПопробуй.Роман РессерИ у властных особ, как Вы выразились, и у олигархов есть тоже потомки. Или, думаете, они переберутся с "бездонными карманами" жить на Марс ?ВПвалентина пожиленкоЧитая ваш комментарий, Юрий, возникает мысль, что только вы и трудитесь. Я полагаю, что все граждане страны для себя, ныне живущих, и своих потомков. строят новые дороги и мосты, спорткомплексы, как и все вами перечисленное. Бесспорно, добыча природных ресурсов - это тяжелый труд, но каждый должен заниматься своим приемлемым для него делом, в том числе и работать на компьютере, а в свободное от работы время, общаться в интернете.ВПвалентина пожиленкоОчевидно, что потомки олигархов не переберутся жить на Марс, но, как показывает реальность нынешней жизни, они, не утруждая себя трудом, в значительной мере пользуются тем, что создается трудом других. И лишь немногие из потомков олигархов создают что-либо полезное для страны и народа.СергейЛюбая цена на газ, для Гейропы будет много. Внушаемой Гейропе внушила Америка: Мол Россия богатая на полезные ископаемые, поэтому Россия ДОЛЖНА всем давать безвозмездно то есть даром.Ваша СветлостьУдивляюсь, что в британских газетах до сих пор не вспомнили про Петрова и Боширова, так и вижу, как эти двое крутят по ночам газовый вентиль в Европу! А потом радостно потирают ручонки в ожидании морозов!:)))Peter RegerВот теперь Российские санкцииСергейЭто только начало. А уже какой шухер начался в Гейропе )))ирина Северова северова (гуляева)Это ладно... а вот какой на украине !СергейА вам что до Украины, за Гейропу переживайте.СГСергей Гре_вКошмарит, и прально делает.. Заслужили.. "Врачи долго боролись за жизнь солдата, но он все-таки остался жив".. Европа останется жива, но выйдет сильно потрепанной.. За что боролись..Комментировать
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