Суд в Петербурге освободил экс-вице-губернатора Чемезова

Суд в Санкт-Петербурге снял девятимесячный домашний арест с экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.
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