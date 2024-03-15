Помощники Байдена оттеснили от него СМИ, когда он захотел ответить на вопросы

Во время встречи со сторонниками в рамках кампании по переизбранию в штате Мичиган президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден был прерван своими помощниками после того, как он заявил, что хотел бы ответить на «пару вопросов» представителей СМИ.
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