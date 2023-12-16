Какие новогодние костюмы популярны в Красноярске

В декабре во всех садах и школах начинаются утренники, а у взрослых — пора корпоративов. Аналитики «Авито Товары» и «Авито Услуги» рассказали, какие самые популярные костюмы у красноярцев и насколько часто горожане хотят арендовать наряд.