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Глава Курганской области Шумков: жилищный вопрос создает кризис в демографии

Глава Курганской области Шумков: жилищный вопрос создает кризис в демографии

Для решения демографического кризиса и увеличения рождаемости в России необходимо учесть два основных фактора – жилищный вопрос и национальную культуру, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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