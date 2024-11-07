Глава Курганской области Шумков: жилищный вопрос создает кризис в демографии

Для решения демографического кризиса и увеличения рождаемости в России необходимо учесть два основных фактора – жилищный вопрос и национальную культуру, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков.
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