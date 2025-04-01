Хейнола плачет, а лес горит: как Финляндия сожгла свою лесную империю

М Мария Я тоже об этом подумала. Гоним кругляк за бесценок.

Николай Кузнецов Да вроде изобразили озабоченность, не прошло и 30 лет, и запретили кругляк везти, так после простого распила везут (везли). Немногим лучше. Как с Китаем не знаю, но не обольщаюсь., не пессимист я, а наслышан о наших "предпринимателях"