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Хейнола плачет, а лес горит: как Финляндия сожгла свою лесную империю

Хейнола плачет, а лес горит: как Финляндия сожгла свою лесную империю

КОШКИН Санкции против России обернулись для финнов банкротством вековых предприятий и кострами из денег.

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Комментарии
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М
Мария
Я тоже об этом подумала. Гоним кругляк за бесценок.
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2 час.
Николай Кузнецов
Да вроде изобразили озабоченность, не прошло и 30 лет, и запретили кругляк везти, так после простого распила везут (везли). Немногим лучше. Как с Китаем не знаю, но не обольщаюсь., не пессимист я, а наслышан о наших &quot;предпринимателях&quot;
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2 час.
Балу -
Только, ради Бога!, не надо радостно пожимать им руки и распахивать перед ними ворота российского рынка... И никаких им поставок необработанной или минимально обработанной древесины... Только продукция, предназначенная для предокончательного использования иои применения...
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1 час.
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