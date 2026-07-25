Конец июля проверит на доверие: астрологи назвали 3 знака, которым стоит беречь любовь и деньги

Оказавшись в зоне риска, можно потерять даже больше, чем кажется. Доверие. 123RF/legion-media.ru Конец июля пройдет под влиянием напряженных астрологических аспектов, которые повысят эмоциональный фон и это может вызвать финансовые ошибки и недопонимание в отношениях.