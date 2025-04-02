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‼️🇷🇺Жизни людей заканчиваются трагедиями из-за одного звонка и сообщения в соцсетях ▪️Но всё могло быть иначе.

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