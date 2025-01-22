WSJ: Трамп поручил спецпосланнику по Украине Келлогу завершить конфликт за сто дней Дональд Трамп дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сто дней для урегулирования конфликта.
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WSJ: Трамп поручил спецпосланнику по Украине Келлогу завершить конфликт за сто дней Дональд Трамп дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сто дней для урегулирования конфликта.
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