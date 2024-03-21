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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» 1-го армейского корпуса ГрВ «Юг» уничтожили склад с боеприпасами и живую силу противника на Авдеевском участке СВО

Расчеты РСЗО «Град» 1-го армейского корпуса ГрВ «Юг» уничтожили склад с боеприпасами и живую силу противника на Авдеевском участке СВО

Слаженная работа расчетов реактивных систем залпового огня позволяет наносить оперативное огневое поражение по выявленным целям.

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