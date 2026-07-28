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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зидан о стиле игры сборной Франции при нем: «Не могу объяснить его в двух словах. Мы собираемся работать по-другому. Дешам – это Дешам, Блан – это Блан, Зидан – это Зидан»

Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, в каком стиле будет играть сборная Франции под его руководством.

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