Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • dimzel
    Обожаю. Спасибо за рецептик!Творожная запекан...
  • Ингерман Ланская
    со времён савейского детсада ненавижу эту гадостьТворожная запекан...
  • Maxim
    Спасибо за кулинарный приём: винегрет - запечь, сам бы не догадался..Так винегрет мало...

Так винегрет мало кто готовит, а зря. Это очень вкусно - сразу 5 вариантов

Так винегрет мало кто готовит, а зря. Это очень вкусно - сразу 5 вариантов

Покажу 5 интересных и разных вариантов приготовления винегрета. Чтобы получить новые вкусы и разнообразить салат.

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Комментарии
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Наталья Персидская
Интересные рецепты, спасибо)
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14 час.
Катя Плетнева
С какой это стати?? Я готовкой занимаюсь с детства, около 40ка лет, в моём &quot;репертуаре&quot; десятки блюд, накрываю столы мужу каждый день как на праздник. Но если рецепт новый и интересный, я с удовольствием по нему приготовлю, и он, возможно, станет частью нашего рациона, уже без весов,  на глаз. Учиться никогда не поздно новому, пробовать что то, даже если у тебя опыт огромный. Камасутру не принимаю, муж счастлив и на кухне и в постели.
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12 час.
Maxim
Спасибо за кулинарный приём: винегрет - запечь, сам бы не догадался..
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9 час.

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