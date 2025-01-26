Так винегрет мало кто готовит, а зря. Это очень вкусно - сразу 5 вариантов

Катя Плетнева

С какой это стати?? Я готовкой занимаюсь с детства, около 40ка лет, в моём "репертуаре" десятки блюд, накрываю столы мужу каждый день как на праздник. Но если рецепт новый и интересный, я с удовольствием по нему приготовлю, и он, возможно, станет частью нашего рациона, уже без весов, на глаз. Учиться никогда не поздно новому, пробовать что то, даже если у тебя опыт огромный. Камасутру не принимаю, муж счастлив и на кухне и в постели.