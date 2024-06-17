Пушков: в США уверены, что Байден "не протянет" еще четыре года на своем посту

Демократы и республиканцы в США убеждены, что физическое состояние действующего президента США Джо Байдена подрывает его возможности руководить государством, при этом есть риск, что Байден "просто не протянет" еще четыре года на посту президента Соединенных Штатов.
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