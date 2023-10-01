Лейтенант-перебежчик Алфёров начал сотрудничать с ГУР Минобороны Украины ещё до того, как предал Родину и сбежал.
Предатель Алфёров: Какие секреты успел сдать перебежчик ГУР Минобороны Украины
Комментарии
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Нина
Выродок - иуда пусть не надеется на долгую жизнь, да и не долгой у него не будет. Сдохнет быстро. Черти в аду для него уже смолу на огонь поставили. И к семейке его нужно присмотреться, с гослужбы, с руководящих постов однозначно изгнать.
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1 д.
В
Валерий
Похоже блефует "герой" не раскрывая 11 военнослужащих, якобы склоненных им к переходу на сторону противника.
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22 час.
Л
Людмила
Только показательное уничтожение предателей, даст эффект наказания...но у нас будут их перевоспитывать, а народ ждёт...где команда, которая их притащит и отомстит, за всех погибших.
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21 час.
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