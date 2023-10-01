Предатель Алфёров: Какие секреты успел сдать перебежчик ГУР Минобороны Украины

Нина

Выродок - иуда пусть не надеется на долгую жизнь, да и не долгой у него не будет. Сдохнет быстро. Черти в аду для него уже смолу на огонь поставили. И к семейке его нужно присмотреться, с гослужбы, с руководящих постов однозначно изгнать.