Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Овчаров
    Это только начало, а Россия ещё не начаналаМощная вспышка: С...
  • Аким Воземчук
    Сравнили хрен с пальцем.   Россия и какой то вечно  сопливый альбион.Им не морями  надо заниматься а попытаться сохра...Флот Британии не ...
  • Аким Воземчук
    Надо было вам алкаша на рельсы ,а остальных народ сам уложил  бы под паровоз.Сергей Глазьев на...

Предатель Алфёров: Какие секреты успел сдать перебежчик ГУР Минобороны Украины

Предатель Алфёров: Какие секреты успел сдать перебежчик ГУР Минобороны Украины

Лейтенант-перебежчик Алфёров начал сотрудничать с ГУР Минобороны Украины ещё до того, как предал Родину и сбежал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина
Выродок - иуда пусть не надеется на долгую жизнь, да и не долгой у него не будет. Сдохнет быстро. Черти в аду для него уже смолу на огонь поставили. И к семейке его нужно присмотреться, с гослужбы, с руководящих постов однозначно изгнать.
Ответить
1 д.
В
Валерий
Похоже блефует &quot;герой&quot; не раскрывая 11 военнослужащих, якобы склоненных им к переходу на сторону противника.
Ответить
22 час.
Л
Людмила
Только показательное уничтожение предателей, даст эффект наказания...но у нас будут их перевоспитывать, а народ ждёт...где команда, которая их притащит и отомстит, за всех погибших.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх