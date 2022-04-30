Правящая коалиция Австралии потребовала усилить онлайн-безопасность

12 месяцев на то, чтобы обеспечить родительский контроль над смартфонами и планшетами, дала технологической индустрии правящая коалиция Австралии в рамках своих предвыборных обещаний защитить детей в Интернете, пишет 1 мая Sydney Morning Herald.
12 месяцев на то, чтобы обеспечить родительский контроль над смартфонами и планшетами, дала технологической индустрии правящая коалиция Австралии в рамках своих предвыборных обещаний защитить детей в Интернете, пишет 1 мая Sydney Morning Herald.
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