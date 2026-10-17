Сентябрь на реке Светлой заканчивался мокрым снегом пополам с ледяным дождем и пронзительным, пахнущим прелой хвоей и соляркой ветром, который гнал вдоль глинистых яров первую желтую пену осеннего паводка.
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