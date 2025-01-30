В России с 1 февраля социальные выплаты будут проиндексированы на 9,5%

В России с 1 февраля проиндексируют различные социальные выплаты, включая страховые пенсии. Об этом сообщил председатель Социального фонда Российской Федерации Сергей Чирков, передает "Российская газета".
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