«Вы за это заплатите!» «Прозрение» Урсулы фон дер Ляйен: в самоубийстве Европы виновата Россия?

43,1 тыс прочтений 3 дня назад Согласно информации, предоставленной Евростатом, в третьем квартале прошлого года индекс промышленного производства в среднем по Европейскому союзу снизился с 102,5 во втором квартале 2022 года до 98,3.
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