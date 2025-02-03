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«Вы за это заплатите!» «Прозрение» Урсулы фон дер Ляйен: в самоубийстве Европы виновата Россия?

«Вы за это заплатите!» «Прозрение» Урсулы фон дер Ляйен: в самоубийстве Европы виновата Россия?

43,1 тыс прочтений 3 дня назад Согласно информации, предоставленной Евростатом, в третьем квартале прошлого года индекс промышленного производства в среднем по Европейскому союзу снизился с 102,5 во втором квартале 2022 года до 98,3.

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Комментарии
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Лев Добрый
У Урсулы ДЕР Ляйен, как любят говорить пиндосы, большая заноза в заднице и это виной всему!😎👈😜👍
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17 час.
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