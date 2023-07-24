Страна и люди

9 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Еще со времен СССР задаю себе вопрос: почему наш ВПК может развиваться на уровне и даже превосходя другие страны, а в...Константин Двинск...
  • Андрей Баканин
    Уже давно говорю, что за такие заголовки, не соответствующие содержанию надо банить авторов, а то и сайты, которые эт...Крым оказался под...
  • Владимир Морж
    Странно, что это не было сделано полтора года назад.Минувшей ночью ВС...

Русские братушки, выручайте...

Русские братушки, выручайте...

Ну просто маскарад. Внимательно читаем заявление бывшего Министра Обороны Греции и ныне действующего политика Паноса Камменоса : "Пожары в Греции не потушить без российской помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Ермолова
Однажды проучить своим невниманием и память начнёт восстанавливаться!
Ответить
11 час.
Татьяна Ермолова
Нашим самолётам запрещено летать над ЕС! Так в чем дело? Обратитесь в ООН!
Ответить
11 час.
Андрей
они хохлам снаряды и вооружение ,а мы им пожары тушить...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх