Ну просто маскарад. Внимательно читаем заявление бывшего Министра Обороны Греции и ныне действующего политика Паноса Камменоса : "Пожары в Греции не потушить без российской помощи.
Русские братушки, выручайте...
Комментарии
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Татьяна Ермолова
Однажды проучить своим невниманием и память начнёт восстанавливаться!
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11 час.
Татьяна Ермолова
Нашим самолётам запрещено летать над ЕС! Так в чем дело? Обратитесь в ООН!
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11 час.
Андрей
они хохлам снаряды и вооружение ,а мы им пожары тушить...
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10 час.
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