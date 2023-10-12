Японский депутат пояснил важность экономических связей с Москвой

Сохранение энергетического сотрудничества между Японией и Россией — это ступенька к возрождению дружеских отношений в будущем, невзирая на многочисленные санкции, введенные в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе после начала украинского конфликта.
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