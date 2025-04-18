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Китай

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В Белорусском институте стратегических исследований прошла лекция посла Китая о ШОС

Минск, 17 апреля /Синьхуа/ -- Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань выступил со специальной лекцией в Белорусском институте стратегических исследований, посвященной Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.

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