В Белорусском институте стратегических исследований прошла лекция посла Китая о ШОС

Минск, 17 апреля /Синьхуа/ -- Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань выступил со специальной лекцией в Белорусском институте стратегических исследований, посвященной Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.
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