Комментатор Бебех предложил штрафовать украинских тренеров за русскую речь

Украинский комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского, который в домашнем матче 25-го тура чемпионата Украины против команды «Оболонь-Бровар» (3:0) давал указания игрокам на русском языке.
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