НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

9 подписчиков

Комментатор Бебех предложил штрафовать украинских тренеров за русскую речь

Украинский комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского, который в домашнем матче 25-го тура чемпионата Украины против команды «Оболонь-Бровар» (3:0) давал указания игрокам на русском языке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх