Байден отказался пройти когнитивный тест и представить результаты публично Пока ещё действующий президент США Джо Байден дал первое после дебатов интервью.
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Байден отказался пройти когнитивный тест и представить результаты публично Пока ещё действующий президент США Джо Байден дал первое после дебатов интервью.
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