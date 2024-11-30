Виттория Черетти пошла на отчаянный шаг, вступив в серьезные отношения с Леонардо ДиКаприо

Всю неделю таблоиды трубили о том, что 50-летний Леонардо ДиКаприо решил остепениться. Инсайдер раскрыл, что главный голливудский холостяк наконец готов связать себя узами брака с 26-летней Витторией Черетти.
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