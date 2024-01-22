Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по числу игр с 3+ шайбами в регулярках (3). Рекорд у Габорика – 9

Форвард «Уайлд» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:2). По числу игр с 3+ шайбами в регулярках (3) Капризов делит 2-е место в истории клуба с Заком Паризе и Мэттью Болди.