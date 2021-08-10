Депутат ГосДумы Владимир Новиков готовит поправки в экологическое законодательство

1MediaInvestПолитикаДепутат ГосДумы Владимир Новиков готовит поправки в экологическое законодательствоКак отметил народный избранник, по итогам общения он уже занялся подготовкой поправок в экологическое законодательство РФ.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗоя КопаньНеужели опять этого урода выберут в госдуму? Построили корт за домом творчества ,травой зарос,ни разу не видела чтобы там кто то играл а отмыли 1 млн деревянных! На Ульяновской в бытность его мэрства пристроили к двухэтажному дому 2этажа комиссия не приняла так и стоит этот дом уже несколько лет и на этих двух этажах никто не живет!Комментировать
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