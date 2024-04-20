Бытовые хитрости, которые спасут вас на кухне

В наше время бытовые хлопоты могут стать настоящим испытанием для современных хозяюшек. Со всеми повседневными делами, работой и заботой о семье не всегда есть время и энергия на тщательное уборку дома или приготовление сложных блюд.
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