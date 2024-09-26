Лабораторию с 40 кустами марихуаны обнаружили в Мангистау

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2024» сотрудники управления по противодействию наркопреступности в Тупкараганском районе задержали 40-летнего местного жителя, который занимался фито-наркологической лабораторией.
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