Андрей Кириленко: «В условиях пандемии очень непросто даются моменты, которые раньше казались обыденными»

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал победу сборной России над Италией (92:78) в стартовом матче квалификации чемпионата-2023, отметив качественную организацию встречи в Санкт-Петербурге.

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