Невеста Лепса бросила юного возлюбленного по одной причине

Юная невеста Лепса призналась, что бросила жениха из-за постоянных измен Девушка учится в Лондоне, а в свободное время прилетает в Москву, чтобы увидеться с родными и возлюбленным, который значительно старше ее.
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