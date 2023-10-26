Бизнесмен Дотком призвал США наладить отношения с РФ

РИАМО - 26 окт. Немецко-финский предприниматель Ким Дотком написал в соцсети Х, что ради предотвращения полного коллапса руководство США должно наладить отношения с Россией, Китаем и Ближнем Востоком, сообщает газета «Известия».
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