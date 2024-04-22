Как далеко можно проехать на пустом колесе

Спущенное колесо – быстрый способ испортить себе день. Замена его самостоятельно, либо ожидание помощи на дороге, могут оказаться мучительными, так что некоторые рискуют и пытаются доехать своим ходом до ближайшей «шиномонтажки».
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