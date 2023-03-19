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«Это впервые»: Американский политолог Саймс озвучил скверную новость для ВСУ из США

«Это впервые»: Американский политолог Саймс озвучил скверную новость для ВСУ из США

Глава «Центра национальных интересов» (Вашингтон), американский политолог Дмитрий Саймс в программе «Большая игра» на Первом канале озвучил скверную новость для ВСУ из США.

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