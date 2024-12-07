В Севастополе простились с героем СВО

Церемония прощания с гвардии рядовым, огнеметчиком огнеметного отделения штурмовой роты Валерием Сердюком прошла в Севастополе 7 декабря, сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии