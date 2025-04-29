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Царьград

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Ранение ребёнка в Запорожье: атака БПЛА ВСУ на школьный автобус

Ранение ребёнка в Запорожье: атака БПЛА ВСУ на школьный автобус

В Запорожской области ребёнок получил ранение от удара БПЛА ВСУ по школьному автобусу. Губернатор Евгений Балицкий подтвердил, что мальчик 2007 года рождения пострадал.

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