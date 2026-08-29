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Участника президентской кампании Канье Уэста депортировали из США

Участника президентской кампании Канье Уэста депортировали из США

Julio Cortez/AP/TASS Британского ультраправого обозревателя, участника президентской кампании Канье Уэста, Майло Яннопулоса депортировали из США.

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